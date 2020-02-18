Губернатору и прокурору: появилась петиция против строительства корпуса АлтГУ

Сразу две петиции появилось в интернете против строительства нового корпуса АлтГУ на месте сквера рядом с площадью Сахарова, которое должно начаться в 2021 году. Одну из петиций создал известный алтайский активист Игорь Берг. Она адресована лично губернатору Алтайского края Виктору Томенко, прокурору региона Александру Рудневу и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. Петицию подписали уже около 50 человек, в том числе и преподаватели университета.

Что требуют авторы петиции?

Авторы петиции, выложенной на change.org, просят вмешаться в вопрос застройки АлтГУ на территории сквера возле корпуса "Д".

"К сожалению, руководство АлтГУ игнорирует просьбы жителей Барнаула о сохранении сквера и отказывается рассмотреть вопрос о строительстве нового корпуса в другом месте. Мы, жители Барнаула обращаемся к вам", – говорится в тексте.

По мнению авторов петиции, площадь Сахарова является одним из символов советского Барнаула, ее внешний вид сложился во второй половине XX века, стал привычным и узнаваемым для нескольких поколений барнаульцев. Авторы приводят в пример сквер МГУ, где проводят время после занятий студенты. В барнаульском уголке зеленой зоны можно высадить деревья, и он станет любимым местом для многих барнаульцев.

В конце петиции авторы просят руководство вуза перенести строительство корпуса в другое место города. Также ректора просят сохранить сквер рядом с корпусом "Д", где в будущем можно проводить тематические мероприятия для ученых.

Каким будет корпус на Сахарова?

Строить новый корпус планируют уже много лет. Само здание будет состоять из восьми этажей. Для строительства придется вырубить 15 деревьев. Взамен внутри здания появится зимний сад.

Корпус предусматривает наличие современных лабораторий и просторных учебных аудиторий, коворкинг-центры, музейный комплекс, зимний сад, открытую летнюю террасу с озеленением, концертный зал на 700 мест, научную библиотеку по размерам площадей для размещения фондов сопоставимую с проектируемой ранее. В вузе уверяют, что дизайн-проект по озеленению прилегающей территории, разработанный биологами АлтГУ, органично впишет новый корпус в зеленую зону центра Барнаула.

По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, на крыше планируют обустроить небольшой парк со смотровой площадкой. Строить корпус необходимо в ближайшее время. Все аудитории заняты, не хватает и лабораторий.

Почему против общественники?

О том, что в 2017 году АлтГУ разработает проектно-сметную документацию для нового учебно-лабораторного корпуса на пересечении пр. Социалистического и ул. Димитрова, впервые тогда еще ректор вуза Сергей Землюков заявил на своем отчете.

Многие архитекторы и общественники высказали опасения, что корпус нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Однако за два года за Дворцом спорта начали возводить свечку, которая уже изменила облик центра города. Также был реконструирован Дворец спорта. Однако недовольство у общественников вызвала информация о строительстве недалеко от площадки корпуса отеля Radisson. Это потребовало бы вырубку деревьев. В столице края прошла серия митингов. После долгих споров губернатор Виктор Томенко принял решение о переносе отеля в другое место Барнаула. Позже организаторы митингов, которые выступали против вырубки зеленого сквера ради гостиницы, встретились с руководством АлтГУ и обсудили строительство нового корпуса. В итоге было принято решение, что общественники примут участие в разработке благоустройства территории рядом с будущим зданием.

В классическом университете напоминали, что еще в 90-х годах было принято решение строить корпус именно там. И его одобрил лично бывший мэр Барнаула Владимир Баварин.

Позже в интервью amic.ru ректор вуза Сергей Бочаров назовет сквер рядом с корпусом "Д" "местом, где барнаульцы справляют нужду".