Молодого лихача осудят за гибель пожилого пешехода в Барнауле

Барнаульская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летнего горожанина. Его осудят за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в октябре 2019 года водитель двигался на автомобиле ВАЗ-21102 по проспекту Ленина со скоростью более 90 км/ч. В районе парка "Солнечный ветер" на пешеходном переходе парень сбил пожилую супружескую пару.

Пострадавших госпитализировали. На следующий день 70-летний мужчина скончался, его жена получила тяжелые травмы.

Теперь молодому лихачу грозит до пяти лет тюрьмы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.