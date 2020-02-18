ЛДПР проведет спортивный праздник 23 февраля и подарит абонементы в спортклуб

Барнаульское отделение ЛДПР проведет в День защитника Отечества шествие и спортивные соревнования с подарками в виде абонемента в спортивный комплекс. Мероприятия запланированы на воскресенье, 23 февраля, сообщает пресс-служба партии.

В 12 часов партия организует праздничное шествие от площади Октября до ТРЦ "Россия". Либерал-демократы выйдут с призывами "Заставим уважать Россию" и "На страже Отечества".

Затем на площади у ТРЦ "Россия" состоятся спортивные состязания.

"Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, поднимании гири, сборке и разборке автомата на время, стрельбе в тире и наматывании портянок", – уточнили в партии.

Для жителей города организуют полевую кухню и развлекательную программу.

Победители получат месячный абонемент в спорткомплекс "Первый", а все участники – недельный абонемент.