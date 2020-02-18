ЛДПР проведет спортивный праздник 23 февраля и подарит абонементы в спортклуб

Барнаульское отделение ЛДПР проведет в День защитника Отечества шествие и спортивные соревнования с подарками в виде абонемента в спортивный комплекс. Мероприятия запланированы на воскресенье, 23 февраля, сообщает пресс-служба партии.
В 12 часов партия организует праздничное шествие от площади Октября до ТРЦ "Россия". Либерал-демократы выйдут с призывами "Заставим уважать Россию" и "На страже Отечества".
Затем на площади у ТРЦ "Россия" состоятся спортивные состязания.
"Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, поднимании гири, сборке и разборке автомата на время, стрельбе в тире и наматывании портянок", – уточнили в партии.
Для жителей города организуют полевую кухню и развлекательную программу.
Победители получат месячный абонемент в спорткомплекс "Первый", а все участники – недельный абонемент.
Комментарии
Портянки уже даже в армии нонешной не мотают, а у ЛДПР мотают.
Могу свои принести, ароматные и киргизовые сапоги...
"ГОСТЬ" смотря в какой армии, сын служит до сих пор в портянках ходят
Какая связь между ЛДПР и защитой Отечества? Я никакой связи не просматриваю. Впрочем, у ЛДПР может быть есть какое-то своё, чужое отечество.