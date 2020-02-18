Samsung предустановит российское ПО на свои устройства

Компания Samsung заявила о готовности выполнять требования по предустановке российского программного обеспечения на свои смартфоны, компьютеры и телевизоры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы производителя.

В компании отметили, что готовы исполнять новые требования российского законодательства и адаптировать деятельность согласно принятым постановлениям.

"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", – отметили в пресс-службе Samsung.

В Samsung заявили о готовности сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, а также, что компания уже имеет опыт предустановки приложений от российских разработчиков, например, от "Яндекс" и Mаil.ru.

Напомним, в конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО.

За нарушение запрета на продажу устройств без отечественного софта будут установлены штрафы: для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч.