Вторник, 18 Февраль, 14:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,31
€ 68,62
0°
Обь
9см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Samsung предустановит российское ПО на свои устройства

, ИА "Амител"
Все из-за нового закона
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Компания Samsung заявила о готовности выполнять требования по предустановке российского программного обеспечения на свои смартфоны, компьютеры и телевизоры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы производителя.

В компании отметили, что готовы исполнять новые требования российского законодательства и адаптировать деятельность согласно принятым постановлениям.

"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", – отметили в пресс-службе Samsung.

В Samsung заявили о готовности сотрудничать с локальными и глобальными партнерами, а также, что компания уже имеет опыт предустановки приложений от российских разработчиков, например, от "Яндекс" и Mаil.ru.

Напомним, в конце 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО.

За нарушение запрета на продажу устройств без отечественного софта будут установлены штрафы: для юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных – от 30 до 50 тысяч.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.02.2020 13:10
- гость -

А какие-то были сомнения? Они деньги зарабатывают, что скажут, то и сделают, плевать вообще. Лишь бы покупали.

18.02.2020 13:14
- гость -

А старые самсунги оставят в покое?

18.02.2020 13:26
- гость -

13:14
Ты так про старые спросил как будто тебе новый Самсунг светил)

18.02.2020 13:43
месный

Главное чтобы его грохнуть было возможно

18.02.2020 13:47
- гость -

Сразу удалю, когда новый куплю!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
14:48
Власти Китая уничтожают деньги из-за коронавируса 0
14:33
В Республике Алтай нет долгов по зарплате 2
14:18
Двух депутатов парламента Алтайского края лишат полномочий после судебных приговоров 3
14:02
Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты 13
13:53
Сибирячка нашла миллион рублей в туалете самолета 3
13:29
"Выходя на поле, хочется плакать". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" – о зоне "Восток" ПФЛ 0
13:13
Телецкое озеро попало в число самых живописных мест России 2
13:02
Между нами тает лед: как прошел День влюбленных на катке вместе с "Европой Плюс" 1
12:55
Samsung предустановит российское ПО на свои устройства 5
12:41
ЛДПР проведет спортивный праздник 23 февраля и подарит абонементы в спортклуб 3
12:32
Россияне смогут снимать наличные при оплате услуг в аптеках, кафе и на заправках 5
12:15
Молодого лихача осудят за гибель пожилого пешехода в Барнауле 4
12:03
В Барнауле установят памятник эвакуированным в годы войны предприятиям 13
11:48
Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге 4
11:31
Губернатору и прокурору: появилась петиция против строительства корпуса АлтГУ 69
11:21
Курортный сбор в Белокурихе отменять не будут 7
11:07
"Без башки абсолютно". Кавээнщик Дмитрий Никулин о съемках на ТНТ и Галустяне 2
11:01
Креатив и стиль: в АлтГУ будут учить имиджмейкеров-стилистов 11
10:48
Уголовное дело из-за гибели двух пенсионерок на пожаре возбудили в Алтайском крае 0
10:38
Умер известный спортсмен, основавший федерацию бодибилдинга Алтайского края 6
10:26
В России могут запретить отключение услуг ЖКХ за долги 6
10:12
Новый глава Барнаула ушел в отпуск 0
10:00
Экзамен на отлично: где в Барнауле пройти подготовительные и образовательные курсы 0
09:41
Эпидпорог в Алтайском крае пошел на спад 1
09:33
"Я не отец". Неплательщика алиментов заставили работать в Барнауле 12
09:09
"Вы всех перезаражаете". В Пермском крае врач в истерике сбежала от пациента с ВИЧ 20
08:48
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек 0
08:31
Какого числа Масленица в 2020 году? 8
08:21
Пять способов сбросить вес. Советы от немецких диетологов 9
08:05
Вселенная Tiffani и деловая программа: ювелиров приглашают на выставку-продажу 0
07:49
Алексей Кортнев признался, что ему нравится "Шерегеш в Алтайском крае" 17
07:35
Моменты мировой истории: архивные фото 20
07:17
142 человека в Алтайском крае взяли на контроль по коронавирусу 29
07:03
Изобретай, снимай и говори: чем занять ребенка, чтобы было и полезно, и интересно 0
06:48
"Корабль-призрак" попал на фото у берегов Ирландии 4
06:31
Россию назвали самой опасной для российских туристов страной 5
06:14
Фото китайской семейной пары в карантинном отделении растрогало соцсети 0
06:02
И снова метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 февраля 5
23:55
Подростку пришлось с ножом защищать мать из-за бездействия полиции 4
23:27
Женщина нашла сотню бюстгальтеров Victoria's Secret в мусорном баке 2
22:59
Восемь ударов ножом в спину. Алтайская пенсионерка едва не убила собственную дочь 1
21:58
200 мигрантов работали в Сибири по поддельным документам 1
21:28
СМИ: три человека скончались в алтайской больнице, у которой нет лицензии 5
20:41
В Барнауле вспомнят Бориса Немцова 15
20:13
Фермер расстрелял из ружья барнаульца и его супругу 0
19:43
Прокуратура просит отправить в колонию администратора барнаульского приюта "Успех" 12
19:08
Это вам не цирк. Сотрудники Ленинградского зоопарка пристыдили посетителей 2
18:28
Число получателей детских пособий в Алтайском крае выросло на 20% 0
17:57
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии 4
17:45
Круговорот перстня в ломбардах. Барнаульца задержали по подозрению в грабеже 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.