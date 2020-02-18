Телецкое озеро попало в число самых живописных мест России

Онлайн-сервис "Google Карты" в этом месяце отметил свое 15-летие. В честь этого компания выбрала 15 самых красивых мест в России, одним из которых стало Телецкое озеро.

"Золотое Озеро – так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах", – указано в пресс-релизе Google.

Также в список вошли полуостров Рыбачий (Мурманская область), мыс Хобой на острове Ольхон (Иркутская область), каолиновый карьер (Челябинская область), мост на остров Русский (Владивосток), стрелка Оки и Волги (Нижний Новгород), башня Сююмбике (Казань), корабль-музей Гото Предестинация (Воронеж), камень Ермак (Пермский край), Белая башня (Екатеринбург), природный заповедник "Столбы" (Красноярский край), стадион ФК "Краснодар" (Краснодар), шарташские каменные палатки (Екатеринбург), река Дон (Ростов-на-Дону) и порт "Севкабель" (Санкт-Петербург).