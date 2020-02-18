Телецкое озеро попало в число самых живописных мест России

Онлайн-сервис "Google Карты" в этом месяце отметил свое 15-летие. В честь этого компания выбрала 15 самых красивых мест в России, одним из которых стало Телецкое озеро.
"Золотое Озеро – так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах", – указано в пресс-релизе Google.
Также в список вошли полуостров Рыбачий (Мурманская область), мыс Хобой на острове Ольхон (Иркутская область), каолиновый карьер (Челябинская область), мост на остров Русский (Владивосток), стрелка Оки и Волги (Нижний Новгород), башня Сююмбике (Казань), корабль-музей Гото Предестинация (Воронеж), камень Ермак (Пермский край), Белая башня (Екатеринбург), природный заповедник "Столбы" (Красноярский край), стадион ФК "Краснодар" (Краснодар), шарташские каменные палатки (Екатеринбург), река Дон (Ростов-на-Дону) и порт "Севкабель" (Санкт-Петербург).
Комментарии
Можно ли до него доехать из Барнаула, не повредив машину?
18.02.2020 13:48
- гость -
А почему нет? До Горно-Алтайска думаю любой знает как. А потом через него и в Артыбаш. Дорога не немецкий автобан конечно, но внедорожных характеристик совсем не требуется.