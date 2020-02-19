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Как получить ипотеку тем, у кого плохая кредитная история

, ИА "Амител"
Что делать, если банк отказывает в ипотечном кредите из-за прошлых просрочек по другим займам

Кредиты – это как решение многих задач для человека, так и значительная финансовая нагрузка на кошелек. Иногда возникают проблемы, из-за которых образуются просрочки по платежам. В связи с этим при решении жилищного вопроса может потребоваться помощь для оформления ипотеки при плохой кредитной истории, поскольку в ходе выдачи объемных займов банки тщательно проверяют потенциальных клиентов, стремясь свести возможные риски к минимальным значениям.

Влияют ли мелкие просрочки по кредитам на получение ипотеки?

Да, влияют. Независимо от типа используемого кредитного продукта все действия заемщика фиксирует Национальное бюро кредитных историй, а стандартная банковская проверка обязательно включает оценку добросовестности обслуживания ранее взятых или актуальных займов. Каждый факт просрочки трактуется экспертами кредитующих организаций как нарушение договора, которое может послужить основанием для отказа в оформлении ипотеки. Поэтому и существуют профессиональные организации, которые помогают людям с плохой кредитной историей получить ипотеку.

Можно ли взять ипотеку, если есть просрочки по платежам?

Да, но самостоятельно это сделать сложно. Так как нужно сначала заемщику проверить свою кредитную историю, запросив в банке специальную справку. Далее посмотреть и проанализировать данные, оценить возможность получения ипотеки и придумать стратегию того, как обосновать банку то, что нужно дать ипотеку именно вам. Людям без профессионального образования в этой сфере сделать это достаточно сложно. Есть другой способ – можно обратиться за помощью к профессиональному финансовому брокеру Royal-Finance.ru. Специалисты самостоятельно анализируют кредитную историю и разработают стратегию действий в сложившейся ситуации. Они также подбирают лояльных кредиторов, с которыми шансы на получение ипотеки клиентами с плохой кредитной историей возрастают в разы.

Одобрят ли ипотеку?

Сложно узнать заранее. Банковская сфера закрыта по вопросам получения ипотеки. Никто не может дать гарантию в том, что клиент сможет взять заем на жилье.

Список проверенных банков

Существует список банков, дающих займы на приобретение жилья без справок и поручителей. Royal-Finance рекомендует клиентам с плохой кредитной историей обращаться за ипотекой именно к этим банкам:

  • "Тинькофф";
  • "Ренессанс Кредит";
  • ОТП Банк;
  • "Восточный";
  • "Открытие".

Можно ли повлиять на банк при получении ипотеки?

Да. У каждого есть возможность самостоятельно улучшить показатели финансовой благонадежности в глазах кредиторов. Вариантов несколько:

  1. Изыскать денежные средства, которые покроют часть стоимости приобретаемой недвижимости посредством накоплений, продажи наследства. При условии, что первоначальный взнос составит не менее трети цены залогового имущества, риски банка будут минимизированы до оптимальных показателей, что повысит шансы на получение одобрения.
  2. Использовать в качестве залога имеющееся имущество (квартиру, дом), высокие показатели ликвидности которого помогут оформить ипотеку людям с плохой кредитной историей без проблем и первоначального взноса.
  3. Найти надежного поручителя со стабильной зарплатой.
  4. Рассмотреть вариант оформления договора ипотечного кредитования на короткий срок.

В случае возникновения сомнений не пускайте дело на самотек – обращайтесь за экспертной консультационной помощью, чтобы избежать грубых ошибок и повысить шансы быстрого оформления ипотеки.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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