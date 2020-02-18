Скачай и управляй: для алтайских предпринимателей открыт онлайн-маркет IT-сервисов

Компания МТС запустила онлайн-маркет с IT-продуктами для микробизнеса и самозанятых граждан Алтайского края. Благодаря этому предприниматели могут без установки специального ПО и сторонних приложений подключить цифровые сервисы для бизнеса. Продукты МТС помогут эффективно управлять своим делом. Кстати, на базе онлайн-площадки оператор планирует развивать экосистему продуктов для малого бизнеса.

Платформа МТС Твой бизнес дает доступ к продуктам, которые помогут предпринимателями эффективно управлять своим делом. На текущий момент запущены следующие сервисы:

Workzen – планировщик задач, который помогает управлять бизнесом и заменяет собой разрозненные аналоговые инструменты. Базовые функции: карточки клиентов с подробной информацией и историей заказов, наглядная доска с этапами работы по проектам и статусами по каждому заказу, календарь и напоминания о дедлайнах. Сервис доступен в офлайн-режиме. МТС Маркетолог – сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. С помощью аналитики big data и специальных фильтров сервис помогает находить потенциальных клиентов среди десятков миллионов абонентов МТС. Insider – сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет в удобной форме заключение о благонадежности проверяемых компаний. Сервис работает на базе b2b-стартапа из корпоративного акселератора МТС.

"Предприниматели Алтайского края уже оценили и продуктивно используют наши продукты для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений упростит многие задачи и поможет эффективнее управлять бизнесом, благодаря гарантированной надежности и эффективности предлагаемых решений", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе "МТС Маркетолог" оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек. В текущем году в портфеле платформы появятся новые продукты и сервисы МТС и партнеров, в частности появятся услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, а также программа лояльности.

Компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнерами "МТС Твой бизнес". Для того чтобы добавить свой сервис на платформу, компания должна иметь ИП или юридическое лицо, а также соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту.

Подать заявку на участие в партнерской программе можно по почте: yourbusiness@mts.ru