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Двух депутатов парламента Алтайского края лишат полномочий после судебных приговоров

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сдать корочки народных избранников придется Ирине Тепловой и Андрею Волкову
Иллюстрация: amic.ru, Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Иллюстрация: amic.ru, Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сразу два депутата Алтайского краевого Заксобрания будут лишены мандатов на ближайшей сессии, 27 февраля. Об этом порталу amic.ru сообщили в АКЗС. Однако пройдут ли довыборы на их места, пока непонятно.

В повестку сессии будут включены два вопроса: о лишении мандата Ирины Тепловой и Андрея Волкова из-за вступления в силу обвинительных приговоров. Оба работали в АКЗС в составе фракции "Единая Россия".

Андрей Волков был осужден за присвоение денег жильцов домов, которые они вносили в счет оплаты за коммунальные услуги. Сумма ущерба составила 40 млн рублей. Обвинительное решение вынес Центральный районный суд Барнаула 6 ноября 2019 года. Депутат подал апелляцию, но изменить решение ему не удалось. Пять лет в исправительной колонии общего режима, 300 тысяч рублей штрафа, лишение права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ – такой приговор вступил в силу 7 февраля 2020 года.

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Ирина Теплова получила четыре года условно и штраф в 1 млн рублей за пособничество при растрате. Она тоже подавала апелляцию, но Алтайский краевой суд оставил решение бийского суда без изменения и приговор вступил в силу 13 февраля.

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По закону депутат АКЗС лишается полномочий, если он признан виновным судом, даже если приговор условный. Но и Теплова, и Волков прошли в краевой парламент по одномандатным округам, то есть занять их места могут только те, кто выиграет на выборах. Но дополнительные выборы по этим двум округам могут быть объявлены только если до основных остается больше года.

"Очередные выборы в Госдуму и в АКЗС состоятся 19 сентября 2021 года. Соответственно, так как срок полномочий составит больше года, будут назначены дополнительные выборы по двум округам краевого парламента. При сохранении сегодняшних условий события будут развиваться именно так. Ситуация может существенно измениться, только если дата "больших выборов" будет перенесена на более ранний срок, о чем сейчас ведутся активные дискуссии", – прокомментировал amic.ru председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

По закону выборы должны быть назначены не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (13 сентября 2020 года). Если к этому моменту выборы в Госдуму не будут перенесены, довыборы будут назначены на этот год. Но решат это окончательно только на сессии в июне.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.02.2020 14:19
- гость -

Уголовный сброд нам законы сочиняет.

18.02.2020 14:31
Patriot

18.02.2020 14:19
- гость -
Уголовный сброд нам законы сочиняет.

Раньше люди все по тюрьмам сидели, а теперь все больше в думах да заксобраниях)))

18.02.2020 14:34
1

Неплохо так, 40 лямов свистнул, откатил 300 тысяч пятилетку не оттянул - выйдет по УДО к 9-ому мая. Народ учитесь тому как надо в нашем государстве деньги делать

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