"Выходя на поле, хочется плакать". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" – о зоне "Восток" ПФЛ

Бывший игрок барнаульского "Динамо", ныне тренер "СКА-Хабаровск" по физподготовке Сергей Нестеренко поделился впечатлениями от выступлений в восточной зоне ПФЛ.

По его словам, зона "Восток" – это не футбол. Из года в год продолжается одно и то же. Одни и те же шесть команд, футболисты и тренеры.

"Ты всех уже знаешь досконально. Уже даже теорию можно не проводить. Сыграл матч, через две недели у тебя опять игра с этой же командой. Даже тренер говорит: "А, вы все знаете, уже десятый раз с ними будете играть". Плюс разваленная инфраструктура, ужасные стадионы, поля", – рассказал Нестеренко.

Так, в Комсомольске-на-Амуре стадион находился непосредственно напротив тюрьмы.

"Там реально, выходишь на поле – просто хочется заплакать и уйти. Вроде бы профессиональный футбол, а за забором у тебя тюрьма. Это не футбол, это трэш", – цитирует Нестеренко официальный сайт "СКА-Хабаровск".

Ранее стало известно, что зона "Восток" ПФЛ может быть ликвидирована уже с сезона 2020/21. Оставшиеся здесь шесть команд распределят по другим зонам. Согласно проекту, "Динамо-Барнаул" отправится в зону "Урал-Приволжье", где сейчас играют 12 клубов.