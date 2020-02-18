"Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты. Соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает РИА "Новости".
Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения".
"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг – закрепить данный факт в главном законе нашей страны", – пояснил Милонов.
Он подчеркнул, что внедрение запрета на аборты – его нравственный долг. Помимо этого депутат предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как "правопреемницы Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне".
В своей версии преамбулы Конституции политик называет Россию "ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости".
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля 2020 года.
Среди возможных изменений в Конституции – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом. Россияне смогут проголосовать сразу против всех предложенных изменений.
Комментарии
Еще одно из подтверждений, какие у нас депутаты...
Щас, и мы хотим внести свой вклад в конституцию...
1 До сих пор не увидел ответа на главный вопрос: будет ли в новой Конституции правильный рецепт салата Оливье?
закрепить
2 По Конституции депутаты не несут никакой юридической ответственности за свои публичные высказывания.
а интересно по сколько детей отказников этот милонов в месяц усыновляет и потом воспитывает?
запретить милонова
занести в Конституцию
3 "Нужно еще немного потерпеть"
Закрепить в конституции запрет на Милонова, Мизулину, Стебенкову, Клишаса и прочих персонажей.
Этого дебила пора давно уже кастрировать.
"Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты"
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... и презервативы. А милонов очень похож на человека-презерватива
" депутат предложил закрепить веру в Бога"
Тогда просим внести в Конституцию упоминание о Дедушке Морозе, Снегурочке, Иванушке-дурачке, Колобке, Буратино, Чебурашке, Бармалее, Кощее-Бессмертном, Лунтике, Мухе-Цокотухе, Царевне-Лягушке, Бабе-Яге, Винни-Пухе, Матроскине, Шарике и дяде Федоре...
"Ваше сообщение заблокировано. "
Вот такое сообщение пришло от амика...
Может тоже закрепим в Конституции
"Помимо этого депутат предложил закрепить веру в Бога"
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"Вера — признание чего-нибудь истинным без опоры на факты или логику, лишь на основании внутренней (субъективной) уверенности, которая не нуждается в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их."(с)
Я вот уверен, милонов чудак на букву "М" и ни во что эта тварь не верит, кроме бабла, как и вся Едимая Россия.
Да сделайте уже просто комиксом про похождения Воффки и Ко. Зато каждый месяц можно выпускать, в зависимости от хотелок и международной обстановки.