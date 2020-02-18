"Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты. Соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом сообщает РИА "Новости".

Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения".

"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг – закрепить данный факт в главном законе нашей страны", – пояснил Милонов.

Он подчеркнул, что внедрение запрета на аборты – его нравственный долг. Помимо этого депутат предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как "правопреемницы Российской империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне".

В своей версии преамбулы Конституции политик называет Россию "ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости".

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля 2020 года.

Среди возможных изменений в Конституции – расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом. Россияне смогут проголосовать сразу против всех предложенных изменений.