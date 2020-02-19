Алебарды, сабли и револьверы. Историческое оружие трех веков привезли в Барнаул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Образцы стрелкового и холодного оружия из фондов Тульского государственного музея оружия прибыли в Барнаул 18 февраля. Экспозицию представят в Алтайском государственном краеведческом музее в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Нам очень приятно, что в этот юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка начинается с Барнаула и с Алтайского края, она значима для всех жителей – наши солдаты участвовали в Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой войне. Мы предполагаем, что они шли в бой именно с тем оружием, которое посетители смогут увидеть на выставке. Специально для этого были приобретены витрины, усилена охранная сигнализация", – отметила директор музея Наталья Вакалова.

На выставке, которая откроется в пятницу, 21 февраля, посетители смогут увидеть 54 подлинных предмета антикварного вооружения второй половины XVIII – первой половины ХХ века: палаши, сабли, шпаги, шашки, тесаки, алебарды, штуцеры, мушкетоны, винтовки, пистолеты, револьверы и другие уникальные экспонаты. Оружие XX века представлено винтовкой Мосина, револьвером Нагана, пулеметом Максима, самозарядной винтовкой Токарева, пистолетом-пулеметом Шпагина. Также гости увидят реконструкции мундиров унтер-офицера Тульского пехотного полка и канонира французской легкой артиллерии.