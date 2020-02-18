Сибирячка нашла миллион рублей в туалете самолета

Пассажирка рейса Томск – Москва обнаружила в туалете лайнера пакет с 10 тысячами долларов и пятью тысячами евро. Женщина решила забрать деньги себе, сообщает "Тайга.Инфо".

Вскоре владельцы денег нашлись. Ими оказались пассажиры, летевшие из Томска в Германию на свадьбу.

Женщину задержали. Деньги пришлось вернуть, а на саму сибирячку завели уголовное дело.

Напомним, в 2017 году Верховный суд постановил, что присвоение чужих вещей, оставленных в общественных местах, приравнивается к краже. Прецедентом стало дело жительницы Карелии, которая взяла себе забытый в поликлинике мобильный телефон.

Женщине назначили 100 часов обязательных работ.