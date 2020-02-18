В Республике Алтай нет долгов по зарплате. В Алтайском крае есть

На 1 февраля просроченных долгов по зарплате перед работниками в Республике Алтай нет. Об этом сообщает Росстат.

В Алтайском крае предприятия задолжали 11,2 млн рублей. Это шестое место в Сибири.

Лидером федерального округа по зарплатным долгам является Кемеровская область. Работодатели Кузбасса не доплатили своим сотрудникам 268,1 млн рублей. Этот показатель первый не только в Сибири, но и по всей России.

Добавим, что в целом сибирские предприятия должны работникам 477 млн рублей. Это почти столько же, сколько и в Центральном федеральном округе, где основной объем задолженности формирует Москва (169,3 млн рублей).