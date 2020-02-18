В Республике Алтай нет долгов по зарплате. В Алтайском крае есть

На 1 февраля просроченных долгов по зарплате перед работниками в Республике Алтай нет. Об этом сообщает Росстат.
В Алтайском крае предприятия задолжали 11,2 млн рублей. Это шестое место в Сибири.
Лидером федерального округа по зарплатным долгам является Кемеровская область. Работодатели Кузбасса не доплатили своим сотрудникам 268,1 млн рублей. Этот показатель первый не только в Сибири, но и по всей России.
Добавим, что в целом сибирские предприятия должны работникам 477 млн рублей. Это почти столько же, сколько и в Центральном федеральном округе, где основной объем задолженности формирует Москва (169,3 млн рублей).
Комментарии
Нет зарплат, нет и долгов.
Нет аборигенов нет и месных....))
Не много уточню: нет работы - не кому платить зарплату - нет задолженности по зарплате.
Собственно все три комментария об одном и том же