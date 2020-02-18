Власти Китая уничтожают деньги из-за коронавируса

Власти Китая приступили к уничтожению части бумажных денег, которые были собраны в районах с наибольшим количеством пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает издание Business Insider.

Новая мера коснулась банкнот, которые собирали на рынках, в больницах, общественном транспорте и других местах распространения заболевания. Сообщается, что собранные деньги утилизируют в Гуанчжоу. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Также Центральный банк Китая распорядился, чтобы коммерческие кредитные организации хранили деньги из зараженных районов отдельно. Уточняется, что те купюры, которые не станут уничтожать, будут дезинфицированы ультрафиолетом и помещены на двухнедельный карантин перед повторным запуском в обращение.

Напомним, по данным на 18 февраля, число жертв коронавируса выросло до 1868, а количество зараженных перевалило за 72 тысячи человек. При этом местное население Китая сейчас находится в панике: люди массово скупают товары первой необходимости, хотя власти уверяют, что объективных причин для беспокойства нет.