Барнаульцы стали вице-чемпионами мира по рыбной ловле на мормышку

Барнаульцы завоевали серебро на чемпионате мира по ловле рыбы на мормышку, который проходил 15 и 16 февраля в Финляндии, передает администрация города.

Сообщается, что в составе российской сборной было два барнаульца – Сергей Боляхин и Сергей Казанцев. Последний является главным тренером и капитаном сборной, а также руководителем федерации рыболовного спорта Алтайского края.

Всего в чемпионате мира по рыбной ловле на мормышку участвовали 12 команд. Отмечается, что после первого дня соревнований сразу три сборных набрали равное количество очков, а по итогам двух дней чемпионами стали финские рыбаки. Второе место досталось россиянам, а третье – украинцам.