Виртуозный футбол на снегу: как прошла спартакиада среди предпринимателей на Алтае

Первая зимняя межрегиональная спартакиада среди предпринимателей и представителей органов власти региона прошла на территории ГЛК "Белокуриха Горная" 15 февраля. В ней приняли участие десятки команд, среди которых участники "Единой России", ЛДПР, компании "Газпром газораспределение", "Опоры России", банка "Открытие", комплекса "Ёлочка".

"Задача мероприятия – объединить бизнес и власть в решении текущих вопросов. В прошлом году мы провели летнюю спартакиаду. Результат поразил: каждый ее участник говорил о том, что спортивный праздник стал возможностью поговорить с главой района, познакомиться с руководителями надзорных органов и прочее. Теперь все до единого принимают участие в зимних играх. Бизнес стремится к объединению, спартакиада дает эту возможность", – рассказал организатор игр Виктор Буденный.

Спортсмены соревновались в таких видах, как сноуборд, горные лыжи, биатлон, лыжи ГТО, футбол на снегу, "пляжный" волейбол на снегу, перетягивание каната в валенках и тюбинг. Гости праздника приняли участие в розыгрыше сувениров от специализированных магазинов "Чемпион" и "Спортивный мир".

Организаторами мероприятия выступили автономная некоммерческая организация "РФК "На спорте" при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства, регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России".

Проведение таких спортивных праздников, по мнению начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, стало хорошей традицией. Первая спартакиада была проведена в мае 2019 года в Барнауле и приурочена ко Дню российского предпринимательства.

"Стремительные горные лыжи и сноуборд, скоростная эстафета биатлона, виртуозный футбол на снегу, волейбол, извилистый тюбинг, вкусная согревающая полевая кухня и, конечно, забирающий последние силы канат! Ультрамарафон для самых стойких! Яркое солнце, голубое небо, горы и сосны на Мишиной горе подпитывали силы! Все это – первая зимняя спартакиада предпринимателей", – прокомментировал событие прошедших выходных руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации "Опора России" Евгений Госьков.

Гости и партнеры отметили достойный уровень организации сложного выездного мероприятия. "В бизнесе и в спорте много общего, – заметила Виктория Вергун. – Спартакиада стала настоящим спортивным праздником, уверена, что число команд будет только расти".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

Сайт