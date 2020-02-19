Удивлять – просто: где купить оригинальные подарки к праздникам

На третьем этаже торгово-развлекательного центра "Пионер" расположился отдел, который обязательно нужно посетить тем, кто в поисках подарков на предстоящие праздники. В отделе "Мир удивительных товаров" найдутся оригинальные подарки на любой вкус.

Здесь представлены действительно уникальные товары – 3D-ручки, USB-микрофоны, самокаты, трициклы и многое другое. Есть вещи, о существовании которых многие и не догадываются: например, кружка, которая сама размешивает содержимое, аппарат для удаления косточек из вишни или шоколадные фонтаны.

Также в отделе представлен больший выбор товаров для детей: игрушки, наборы для творчества, которым ребенок обязательно обрадуется.

Приходите и убедитесь сами: в магазине "Мир удивительных товаров" есть подарки на все случаи жизни!

ТРЦ "Пионер"

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 102В

Сайт

ВКонтакте

Инстаграм

Одноклассники