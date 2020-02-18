Алтайский Следственный комитет сообщает сразу о двух уголовных делах по факту покушения на дачу взятки сотрудникам полиции.
Первый случай произошел в декабре 2019 года. На КПП в Горняке полицейский остановил автомобиль 29-летнего барнаульца, который вез незаконную табачную продукцию из Казахстана. Водитель предложил инспектору 30 тысяч рублей, однако тот отказался. Расследование завершилось. Уголовное дело передали в суд.
В другом случае дело только возбудили. Установлено, что в начале февраля 2020 года в Усть-Калманском районе полицейские остановили автомобиль местного 36-летнего жителя, который находился за рулем пьяным. Водитель также предложил инспекторам деньги (о сумме не сообщается), однако полицейские взятку брать не стали. Расследование продолжается.
Комментарии
как, только двое?
это что за каронавирус такой постиг их?
Двое алтайских полицейских отказались от взяток - так начинается современная сказка для малышей, а вот в чем урок и последствия этой истории?!
мало давали, вот и отказались
С каких это пор нормальное исполнение должностных обязанностей стали возводить в ранг подвига?
Да это не подвиг, а подрыв основ режима!
Нет это не подвиг, это ипотека на 20 лет, лучше медленно но верно