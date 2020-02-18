Двое алтайских полицейских отказались от взяток

Алтайский Следственный комитет сообщает сразу о двух уголовных делах по факту покушения на дачу взятки сотрудникам полиции.

Первый случай произошел в декабре 2019 года. На КПП в Горняке полицейский остановил автомобиль 29-летнего барнаульца, который вез незаконную табачную продукцию из Казахстана. Водитель предложил инспектору 30 тысяч рублей, однако тот отказался. Расследование завершилось. Уголовное дело передали в суд.

В другом случае дело только возбудили. Установлено, что в начале февраля 2020 года в Усть-Калманском районе полицейские остановили автомобиль местного 36-летнего жителя, который находился за рулем пьяным. Водитель также предложил инспекторам деньги (о сумме не сообщается), однако полицейские взятку брать не стали. Расследование продолжается.