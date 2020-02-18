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Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

, ИА "Амител"
Документ отклонили
Фото: Golossovesty.ru

Фото: Golossovesty.ru

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Ранее документ внес в Госдуму либерал-демократ Сергей Леонов.

Согласно задумке парламентария, необходимо закрепить законодательно перенос выходного дня на 31 декабря, если эта дата выпадает на рабочий день.

Однако в правительстве заявили, что в Трудовом кодексе уже есть упоминание о возможности переносить выходные дни на другие даты через принятие федерального закона или постановление кабмина.

Таким образом, министры уже сейчас наделены правом делать 31 декабря выходным, "дополнительного регулирования для этого не требуется", заявили в правительстве.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

18.02.2020 15:59
- гость -

Конечно, это ведь не они и не их жены стоят у плиты. У них ведь зимние каникулы в самом разгаре.

18.02.2020 16:02
Медведь-шатун

Твари, далёкие от народа....

18.02.2020 16:27
- гость -

ну это конечно основная проблема на РФ в феврале 2020 г. других то проблем нет.
гнать в шею необходимо все правительствоГДсоветфедирации и лидера ихнего,
и в конституцию это прописать черным по белому.

18.02.2020 16:27
- гость -

Читать-то умеете? Речь шла отдельно о переносе для 31 декабря:

Таким образом, министры уже сейчас наделены правом делать 31 декабря выходным, "дополнительного регулирования для этого не требуется", заявили в правительстве.

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