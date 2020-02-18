Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Ранее документ внес в Госдуму либерал-демократ Сергей Леонов.

Согласно задумке парламентария, необходимо закрепить законодательно перенос выходного дня на 31 декабря, если эта дата выпадает на рабочий день.

Однако в правительстве заявили, что в Трудовом кодексе уже есть упоминание о возможности переносить выходные дни на другие даты через принятие федерального закона или постановление кабмина.

Таким образом, министры уже сейчас наделены правом делать 31 декабря выходным, "дополнительного регулирования для этого не требуется", заявили в правительстве.