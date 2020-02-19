Три новые аптеки с льготной выдачей лекарств откроют в Барнауле к лету

Краевое предприятие "Аптеки Алтая" отроет в Барнауле три новых пункта выдачи льготных лекарств при больницах. Об этом порталу amic.ru рассказала и.о. директора краевого унитарного предприятия "Аптеки Алтая" Ольга Калита.

"В первом полугодии будут открыты аптечные пункты в горбольнице № 12 (Малахова, 53, – прим. авт.), в детской поликлинике № 9 (Георгиева, 13, – прим. авт.) и во взрослой поликлинике № 9 (где именно, пока обсуждают – прим. авт.)", – сообщила Ольга Калита.

Сейчас в Барнауле 18 аптек, куда можно прийти за бесплатными препаратами по назначению врача.

До недавнего времени часть этих пунктов была у двух муниципальных сетей (это акционерные общества, принадлежащие городу) "Аптека № 132" и "Аптека № 306". Но обе сети находятся в предбанкротном состоянии. В конце 2019 года власти города приняли решение передать помещения аптек в собственность края – предприятию "Аптеки Алтая".

"Пока власти передали нам помещения в безвозмездное пользование. Затем они полностью перейдут в краевую собственность. Мы уже получили лицензии на работу по этим точкам. Весь персонал тоже перешел к нам", – добавила Ольга Калита.

От "Аптеки № 306" уже передано два филиала: на улице Малахова, 111, и Павловском тракте, 277а. Пункт на Георгиева, 4, работает до июля 2020 года, а потом закроется (как раз вместо него будет работать аптека в поликлинике № 9). Пункты на Солнечной Поляне, 29, и Новосибирской, 1а, закрылись еще в прошлом году.

От "Аптеки № 132" четыре филиала: на улицах Антона Петрова, 124, Германа Титова, 21, проспектах Ленина, 87, Социалистическом, 130. Аптека по адресу Красноармейский, 131, работает до июля, потом закроется (вместо нее льготники смогут ходить в аптеку на Красноармейском, 79). А аптека на Калинина, 18, закрылась еще в прошлом году.

В этих помещениях проведут ремонт и модернизацию. Где-то она уже прошла. Например, в пункте на улице Малахова, 111, открыли пять окон выдачи, на Антона Петрова, 124, работают три окна вместо двух. В остальных аптеках тоже сделают больше окон, чтобы избежать очередей.

Было открыто еще несколько пунктов: на пр. Красноармейском, 79, ул. Белинского, 13 (в здании детской поликлиники горбольницы № 10), ул. Весенней, 1 (в здании поликлиники № 12). Также отпуск льготных препаратов ведут три аптеки сети "Аптека № 1" на пр. Ленина, 28, ул. Луговой, 19, и Челюскинцев, 67.

У "Аптек Алтая" широкая сеть по краю: более 120 пунктов во всех городах и в 41 районе региона. В Барнауле это пункты в горбольнице № 5, краевой клинической больнице и краевой поликлинике на Ляпидевского, краевом онкоцентре "Надежда", краевом центре охраны материнства и детства (бывший перинатальный), Диагностическом центре.

"Аптеки Алтая" – это, говоря по-простому, оператор по работе с льготными препаратами. Это предприятие заключает контракт с государством на выдачу лекарств для льготных категорий граждан, направляет их по своей сети, а также в коммерческие аптеки (тоже через договоры) там, где нет государственных.

Справка:

В Алтайском крае около 205 тысяч краевых льготников и около 46 тысяч федеральных (плюс 3000 человек получают дорогостоящие лекарства).