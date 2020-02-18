Коронавирус может появиться в Алтайском крае

В Алтайский край потенциально может проникнуть коронавирус. Как рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова в беседе с авторами программы "На первом плане. Барнаул", если где-то в мире зарегистрирована инфекция, потенциально она может появиться и в Алтайском крае.

По словам эксперта, на данный момент эпидемиологическая ситуация на Алтае благополучная. Местные власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить заражения в регионе – уже заготовлено достаточное количество медикаментов и защитных масок.

Переладова отмечает, что при заражении инфекцией самое главное – не медлить и вовремя обратиться за помощью. Как правило, коронавирус передается воздушно-капельным путем и поражает легкие. Первичными симптомами являются недомогание, кашель и головная боль.

Как уже писал amic.ru, с прошлой недели всех граждан, которые приезжают в Россию из КНР, обследуют на коронавирусную инфекцию не только при въезде в страну, но и повторно через 14 дней. В Алтайском крае на такой контроль взяли 142 человека.



