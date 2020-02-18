Бензин в Алтайском крае продолжает дешеветь

Вторую неделю подряд в Алтайском крае идет снижение средних розничных цен на топливо. Об этом сообщают в Крайстате.

Так, средняя цена одного литра бензина Аи-92 за полмесяца снизилась на 25 копеек и сейчас составляет 40,77 рубля.

Литр Аи-95 в среднем стоит 42,95 рубля, а дизельное топливо 47,89 рубля.

Таким образом, регион входит в тройку сибирских субъектов с самыми низкими ценами на автомобильное топливо.

Как отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в целом в 2019 году в регионе бензин подорожал на 1,6% при среднероссийском увеличении на 1,9%.

Средняя розничная стоимость дизельного топлива в крае увеличилось на 2,3% (в России – на 2,5%, в Сибири – на 3,2%).