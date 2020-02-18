В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов, сообщает ТАСС.
Как отмечает Лахова, "такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства после президентского срока".
По действующему законодательству президент после прекращения полномочий может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления.
Как уже писал amic.ru, депутат Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции России запрет на аборты. Как подчеркнул парламентарий, это его нравственный долг.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля 2020 года.
Комментарии
Что, путин столько "добра" сделал для народа, что боится за свою жизнь?
Так там и так, после ухода с поста, у него сохраняется неприкосновенность, охрана, гос. обеспечение и все льготы и привилегии... В общем, продолжает шиковать на деньги народа!
Холуи бегут вперед паровоза.
Обязательно нужно закрепить - за бугор не убежит, а здесь каддафи или чаушеску...
Как отмечает Лахова, "такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства после президентского срока".
Гарантия что по рукам не настучат и плевать в спину не будут, но никак не за независимую деятельность а скорее наоборот
Ужас... и об этом болит голова у главы союза женщин россии...
Все должны проголосовать. Иного пути нет.
почему бы не предложить неприкосновенность экс-президента на том свете? там то его ждет суд пострашнее
демократия в рФ умерла в 2000 г. с приходом таких вот господ
20 лет ВВ "Сребреников А.- был прав"
Где она видела бывшего президента?
Справа стоит.
АААА... Точно. А так сразу и не скажешь))
Узаконить безнаказанность, совсем уже подгорает, верховный правитель, вечный сенатор, гарантия не прикосновенности, и еще эти так сказать демократы объвеняют Большивиков и Сталина, даже у царя НЕ было пожизненной не прикосновенности
"такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства"
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...от избравшего его народа.
Нетушки, президент должен знать, что после президентства он будет жить среди этих людей в этой стране, пользоваться этим здравоохранением и прочим и только тогда он будет пытаться сделать её лучше. А когда представители власти обложены привилегиями они никогда не захотят понять проблемв простого народа и пытаться изменить что-то к лучшему.
5. В Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Какое число делится на любое число и остаётся целым?
В целом по России такой должна быть ставка Центрального банка, а не размер минимальной оплаты труда.
"...преступники, захватившие государство, сделали само государство орудием своих преступлений" - из текста Нюрнбергского трибунала, 1945г
А что, если Президент вдруг окажется членом ОПГ или педофилом? И ни какой ответсвенности потом?
как-то расстреляли бывшего президента, царь назывался, уже не правил, но расстреляли. .Смысл? Мстили за обиды и неудачную жизнь, дорвавшись до власти. Результат известен. Опять хотите?
Как же он боиться
Ну дайте человеку самое необходимое ну или самое обходимое.