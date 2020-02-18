В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов, сообщает ТАСС.

Как отмечает Лахова, "такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства после президентского срока".

По действующему законодательству президент после прекращения полномочий может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления.

Как уже писал amic.ru, депутат Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции России запрет на аборты. Как подчеркнул парламентарий, это его нравственный долг.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля 2020 года.