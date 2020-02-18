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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов

, ИА "Амител"
С такой инициативой выступила глава Союза женщин России
Фото: sepimages.ru

Фото: sepimages.ru

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить в Конституции неприкосновенность бывших президентов, сообщает ТАСС.

Как отмечает Лахова, "такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства после президентского срока". 

По действующему законодательству президент после прекращения полномочий может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления. 

Как уже писал amic.ru, депутат Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции России запрет на аборты. Как подчеркнул парламентарий, это его нравственный долг. 

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. Кремль рассматривает в качестве приоритетной даты 22 апреля 2020 года. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.02.2020 16:47
- гость -

Что, путин столько "добра" сделал для народа, что боится за свою жизнь?
Так там и так, после ухода с поста, у него сохраняется неприкосновенность, охрана, гос. обеспечение и все льготы и привилегии... В общем, продолжает шиковать на деньги народа!

18.02.2020 16:49
АБОРИГЕН

Холуи бегут вперед паровоза.

18.02.2020 16:51
- гость -

Обязательно нужно закрепить - за бугор не убежит, а здесь каддафи или чаушеску...

18.02.2020 16:52
Потолковый Лампонюх

Как отмечает Лахова, "такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства после президентского срока".

Гарантия что по рукам не настучат и плевать в спину не будут, но никак не за независимую деятельность а скорее наоборот

18.02.2020 17:01
- гость -

Ужас... и об этом болит голова у главы союза женщин россии...

18.02.2020 17:05
- гость -

Все должны проголосовать. Иного пути нет.

18.02.2020 17:06
гость

почему бы не предложить неприкосновенность экс-президента на том свете? там то его ждет суд пострашнее

18.02.2020 17:06
- гость -

демократия в рФ умерла в 2000 г. с приходом таких вот господ
20 лет ВВ "Сребреников А.- был прав"

18.02.2020 17:08
Пионер

Где она видела бывшего президента?

18.02.2020 17:17
- гость -

Справа стоит.

18.02.2020 17:21
Пионер

АААА... Точно. А так сразу и не скажешь))

18.02.2020 17:22
- гость -

Узаконить безнаказанность, совсем уже подгорает, верховный правитель, вечный сенатор, гарантия не прикосновенности, и еще эти так сказать демократы объвеняют Большивиков и Сталина, даже у царя НЕ было пожизненной не прикосновенности

18.02.2020 17:27
Павсекакий

"такая инициатива выступит гарантией независимости деятельности главы государства"
------
...от избравшего его народа.
Нетушки, президент должен знать, что после президентства он будет жить среди этих людей в этой стране, пользоваться этим здравоохранением и прочим и только тогда он будет пытаться сделать её лучше. А когда представители власти обложены привилегиями они никогда не захотят понять проблемв простого народа и пытаться изменить что-то к лучшему.

18.02.2020 17:31
гость

5. В Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Какое число делится на любое число и остаётся целым?

В целом по России такой должна быть ставка Центрального банка, а не размер минимальной оплаты труда.

18.02.2020 17:34
- гость -

"...преступники, захватившие государство, сделали само государство орудием своих преступлений" - из текста Нюрнбергского трибунала, 1945г

18.02.2020 17:37
- гость -

А что, если Президент вдруг окажется членом ОПГ или педофилом? И ни какой ответсвенности потом?

18.02.2020 17:49
- гость -

как-то расстреляли бывшего президента, царь назывался, уже не правил, но расстреляли. .Смысл? Мстили за обиды и неудачную жизнь, дорвавшись до власти. Результат известен. Опять хотите?

18.02.2020 17:54
Горожанин

Как же он боиться

18.02.2020 17:55
гость

Ну дайте человеку самое необходимое ну или самое обходимое.

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