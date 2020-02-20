Финансовый пинг-понг: на какие "ловушки" попадаются заемщики

Сегодня получить кредит или заем, как правило, не составляет труда. Намного сложнее сделать так, чтобы долговая нагрузка не стала "головной болью". Как правило, клиенты попадают в одни и те же ситуации, которые становятся отправной точкой кредитного "снежного кома". Разберем, какими способами можно их избежать.
Отсутствие постоянного дохода или финансовой подушки
Прежде чем брать деньги в долг, важно понять, как вы будете их отдавать. Даже имея стабильный текущий доход, никто не застрахован от потери работы. А если постоянной работы и вовсе нет – лучше забыть о получении займа.
В идеале нужно научиться формировать финансовую подушку, к тому же сделать это совсем не сложно – старайтесь всегда откладывать часть средств на непредусмотренные расходы. Этим вы обезопасите себя в случае непредвиденной ситуации, а при наличии микрозайма сможете вовремя внести обязательный платеж, избежав начисления штрафов.
Новый кредит для погашения старого
Непосильное количество кредитов – прямой путь в долговую яму. Поэтому прежде чем брать очередной заем, тщательно взвесьте все за и против и честно ответьте себе на вопрос: справитесь ли вы с такой финансовой нагрузкой? Помните, что выплаты по кредитным обязательствам не должны превышать 50% от дохода, иначе ситуация может обернуться крупными долгами.
Неготовность идти на контакт с кредитором
Если неприятная ситуация с просрочкой уже появилась, "залечь на дно" – не выход. В таком случае нужно обратиться в МФО, где был выдан заем, чтобы решить проблему на ранней стадии. Помните, что микрофинансовой организации тоже невыгодно тратить свое время и ресурсы на судебные разбирательства, так что с ними, как правило, можно договориться и прийти к компромиссу.
Оформление займа в первой попавшейся компании
Еще одна распространенная ошибка заемщиков – брать деньги в первой попавшейся МФО, не убедившись в легальности ее работы и не сравнив предложения. Чтобы ситуация не обернулась против вас, обязательно проверьте лицензию, задайте менеджеру дополнительные вопросы и тщательно прочитайте условия договора – это ваше полное право.
Выбирая МФО, важно убедиться, что она входит в реестр ЦБ РФ. Так вы застрахуетесь от недобросовестных кредиторов и сэкономите на переплатах. Да и сами виды займов могут существенно отличаться. Например, одним из самых выгодных вариантов на сегодняшний день остается заем под залог ПТС от "Содействия Финанс Групп". Поэтому если у вас в собственности есть автомобиль, обязательно рассмотрите именно этот вариант.
Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа. "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Помимо выгодной процентной ставки такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.
Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о займах и кредитах или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.
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Офис "Содействие Финанс Групп"
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег.номер записи юр.лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на февраль 2020 года.
Комментарии
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Сотрудник распальцовка выдала....