Косуля забрела в один из дворов Бийска. Видео

Косулю заметили в одном из дворов Бийска. Видео в соцсетях распространили жители наукограда.

Напомним, это уже не первый случай, когда косули выходят к людям. В начале февраля бийчане заметили раненую косулю, которая лежала возле трассы. Животное доставили к ветеринарам. Однако спасти его не удалось.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае продолжается акция "Спасем косулю". В регионе усилили контроль за посещением лесов. За ситуацией следят даже с воздуха – при помощи беспилотников. Это сделано для борьбы с браконьерами, которые уничтожают косуль. Охотники пользуются тем, что животные не могут сбежать из-за высоких сугробов.