"Ушла сама": в правительстве прокомментировали смену руководства "Алтайтурцентра"

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в рамках онлайн-конференции на сайте правительства пояснил перестановки в "Алтайтурцентре". По его словам, прежний руководитель Татьяна Сажаева покинула должность по собственному желанию.

Что касается нового директора – Дениса Ивлева – то ему необходимо продолжить продвигать туристический потенциал края.

Соответствующий план работы "Алтайтурцентра" на 2020 год, направленный на достижение поставленных задач, сформирован и утвержден. Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне внедряются новые подходы и инструменты для развития туриндустрии, сфера туризма является неотъемлемой частью приоритетных национальных проектов. Все это должно найти отражение в региональных проектах и планах развития туристической отрасли", – пояснил Евгений Дешевых.

Ранее стало известно, что 12 февраля бывший замминистра туризма Бурятии Денис Ивлев, покинувший этот пост в начале февраля по причине того, что ему "нужно ехать на родной Алтай", официально назначен директором краевого госучреждения "Туристический центр Алтайского края" ("Алтайтурцентр").

Эту должность с 2013 года занимала Татьяна Сажаева, которая покинула пост по собственному желанию. Ее уход может быть связан с многочисленными скандалами при проведении госзакупок в сфере событийного туризма в пользу ряда фирм, которые считают аффилированными с Сажаевой. Речь якобы идет о договоре с ООО "Мем Групп" на сумму 1,6 млн рублей при начальной цене почти 3 млн рублей. По оценке источника издания, его стоимость была изначально завышена в угоду конкретным заинтересованным лицам.