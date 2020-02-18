Четверо из пяти россиян видят в Западе партнера для России

Почти 80% россиян убеждены, что Россия и Запад обязаны быть партнерами. Об этом стало известно в ходе исследования, которое провел "Левада-центр".

Согласно опросу, только 3% россиян видят в Западе врага, а 16% рассматривают в нем соперника.

Отмечается, что к странам Евросоюза россияне относятся лояльнее, чем к США. О хорошем или очень хорошем отношении к ЕС рассказали 49% опрошенных. Положительное мнение о США сложилось у 42% респондентов. При этом негативно к странам ЕС относятся 37% россиян, а к США – 46%.

Больше половины россиян (52%) считают, что есть все основания опасаться западных стран, входящих в НАТО. А более трети респондентов думают, что это Западу нужно бояться Россию.

Как отмечает "Левада-центр", опрос был проведен в конце января 2020 года. В нем участвовали 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах и 50 субъектах России.