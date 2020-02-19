Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!"

"Русское Радио" специально для поклонников группы "Руки Вверх!" устраивает розыгрыш билетов на концерт. Билеты можно выиграть в прямом эфире радиостанции в программе “Стол заказов” c 20 февраля на волне 105.4 FM* (Барнаул) и 101.3 FM* (Бийск), а также в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Концерт группы "Руки Вверх!" состоится 7 марта на концертной площадке "Титов-Арена". Новая программа, популярные хиты, уникальное световое и видеошоу, звездные гости – все это тех, кто придет на большой концерт.

Фееричные шоу народных кумиров проходят с невероятным успехом. "Руки Вверх!" начинали с дискотек и дошли до огромных стадионов. Их концерты всегда очень ждут, и билеты, как правило, разлетаются со скоростью света. Это музыка, любимая миллионами.

Танцуй и пой под "Руки Вверх!" вместе с "Русским Радио"!

Телефоны прямых эфиров:



Русское Радио Барнаул:

+7 (3852)27-18-13, программа "Стол заказов", 18:00-19:00



Русское Радио Бийск:

+7 (3854) 55–56-83, программа "Стол заказов", 18:00-19:00