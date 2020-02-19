Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!"

"Русское Радио" специально для поклонников группы "Руки Вверх!" устраивает розыгрыш билетов на концерт. Билеты можно выиграть в прямом эфире радиостанции в программе “Стол заказов” c 20 февраля на волне 105.4 FM* (Барнаул) и 101.3 FM* (Бийск), а также в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
Концерт группы "Руки Вверх!" состоится 7 марта на концертной площадке "Титов-Арена". Новая программа, популярные хиты, уникальное световое и видеошоу, звездные гости – все это тех, кто придет на большой концерт.
Фееричные шоу народных кумиров проходят с невероятным успехом. "Руки Вверх!" начинали с дискотек и дошли до огромных стадионов. Их концерты всегда очень ждут, и билеты, как правило, разлетаются со скоростью света. Это музыка, любимая миллионами.
Танцуй и пой под "Руки Вверх!" вместе с "Русским Радио"!
Телефоны прямых эфиров:
Русское Радио Барнаул:
+7 (3852)27-18-13, программа "Стол заказов", 18:00-19:00
Русское Радио Бийск:
+7 (3854) 55–56-83, программа "Стол заказов", 18:00-19:00
Комментарии
Пойдем, телесами тридцатилетними потрясем)) Не подведи, Серёжа!
Когда мы былии. молодыми... я мужа в армию под Крошка моя провожала)!
на школьных дискотеках под их музыку столько всего происходило! УХ))))) пришло время повспоминать DD
Как бы эту группу ни хаяли, все равно РВ внесли большой вклад в российскую музыку, а вот кого из текущих "певцов" - бузовых, пирожковых и т.п. вспомнят через 20 лет, мне сложно сказать...