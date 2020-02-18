Эксперты назвали среднюю цену на подержанный автомобиль в Барнауле

Эксперты сервиса "Авито Авто" опубликовали исследование, посвященное стоимости подержанных машин не старше трех лет в крупных городах России.
В Барнауле особенно "ходовыми" по итогам 2019 года стали кроссоверы и малые автомобили. В сегменте машин не старше трех лет, как и во многих других городах, лидирует АвтоВАЗ: самой продаваемой моделью стала Lada Granta.
В целом по городу средняя цена автомобиля не старше трех лет составила 1,2 млн рублей. По России этот показатель равен 1,09 млн рублей.
Самые дешевые автомобили не старше трех лет нашли в Тольятти – чуть более 800 тысяч рублей, самые дорогие – в Новосибирске: более 1,5 млн рублей.
Комментарии
Она выше средней по стране
Так в Барнауле и люди побогаче, чем в среднем по стране
Наоборот нищие. Вместо того чтобы поставить нормальный ценник и продать, они за лишние 5000 тысяч лучше в зад дадут, но не скинут. Поэтому сидят на дроме до победного