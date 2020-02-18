Эксперты назвали среднюю цену на подержанный автомобиль в Барнауле

Эксперты сервиса "Авито Авто" опубликовали исследование, посвященное стоимости подержанных машин не старше трех лет в крупных городах России.

В Барнауле особенно "ходовыми" по итогам 2019 года стали кроссоверы и малые автомобили. В сегменте машин не старше трех лет, как и во многих других городах, лидирует АвтоВАЗ: самой продаваемой моделью стала Lada Granta.

В целом по городу средняя цена автомобиля не старше трех лет составила 1,2 млн рублей. По России этот показатель равен 1,09 млн рублей.

Самые дешевые автомобили не старше трех лет нашли в Тольятти – чуть более 800 тысяч рублей, самые дорогие – в Новосибирске: более 1,5 млн рублей.