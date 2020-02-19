Власти пока не нашли места для проведения "Алтайфеста" в 2020 году

Краевые власти пока не определились с площадкой для проведения в 2020 году фестиваля пивных напитков "Алтайфест". Уже решено, что масштабное событие не будет проходить, как в прошлые годы, на территории "Сибирского подворья" под Белокурихой. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщил начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, в текущем году проведение фестиваля напитков на "Белокурихе-2" не планируется. В настоящее время, как пояснил чиновник, проект в проработке, информация о планах по его проведению обязательно будет размещена на официальном сайте фестиваля и в аккаунтах социальных сетей.

Ранее сообщалось, что "Алтайфест" больше не будет проходить на территории "Сибирского подворья". Об этом на своей странице в Instagram написал Константин Ежов, гендиректор компании "Курорт Белокуриха", которой принадлежит "Подворье". Более того, площадка может вообще больше не принимать крупные мероприятия из-за убытков.

Отметим, что также организаторы рассматривали возможность проведения фестиваля в самом городе-курорте Белокурихе, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Рассматривались и другие площадки. В частности территория под Барнаулом, где традиционно проводят День сибирского поля. По мнению организаторов, это позволило бы привлечь на фестиваль напитков дополнительное количество гостей. Там есть вся необходимая инфраструктура, передвижные туалеты, как на "Октоберфесте". Организаторы были готовы даже бесплатно привозить и отвозить всех желающих.

Межрегиональный фестиваль напитков "Алтайфест" впервые прошел на территории "Сибирского подворья" в 2013 году. За пять лет на площадке выступали такие артисты, как Владимир Кузьмин, "Чиж", "Ногу свело" и "Братья Грим".