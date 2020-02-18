Врач рассказал, как продлить жизнь суставам

Привычка хрустеть пальцами или шеей может сильно навредить суставам, рассказал врач травматолог-ортопед Константин Терновой в эфире радио Sputnik.

Как отмечает эксперт, привычка хрустеть суставами или щелкать пальцами не только вредна для здоровья, но и раздражает окружающих. Врач объяснил причину, почему люди так делают.

"В основном, это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания щелкнуть. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти", — рассказал остеопат.

Терновой подчеркивает, что привычка хрустеть суставами ускоряет процесс их старения: суставы разбалтываются, что приводит их к износу и артрозу.

"Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", — убежден врач.

Чтобы перестать хрустеть суставами, эксперт рекомендует обычный массаж. А тем, у кого не получается это сделать, советует обратиться к психиатру для лечения двигательного невроза.