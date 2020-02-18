Пожилого мужчину ищут в Барнауле

Пожилой мужчина пропал в Барнауле. Об этом сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "В Контакте"

79-летний Валентин Пятков накануне, 17 февраля, ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Особые приметы: рост 170 см, худощавое сложение, волосы седые, глаза голубые. Мужчина был одет в темно-синий пуховик, зеленую рубашку, черные штаны, черные ботинки, черную вязаную шапку.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или по телефону "горячей линии" поискового отряда "Лиза Алерт". Его номер 8 800 700 54 52.