Хорошо, что не ТЦ. Спорткомплекс с бассейнами построят на Солнечной Поляне в Барнауле

В ближайшие четыре года в Барнауле построят три многофункциональных спортивных центра и еще два физкультурно-оздоровительных комплекса находятся на стадии проектирования. Такой масштабной "спортивной" стройки столица Алтайского края еще не видела: до сего момента (особенно с 2015 по 2017 год) Барнаул был в лидерах страны лишь по объему новых торговых центров. До 2024 года три спортивных комплекса будут построены на деньги государства по нацпроектам, а два – на частные инвестиции.

Спортцентр с гостиницей и кафе

Рядом с дворцом спорта "Динамо" на Солнечной Поляне возведут многофункциональный спортивный центр. Концепцию объекта с двумя бассейнами и подземной парковкой обсуждали на градостроительном совете в начале февраля. Архитекторам идея понравилась, проект приняли без замечаний.

ФОК на Солнечной Поляне, 88, заказала компания "Барнаулкапстрой", которой и принадлежит земельный участок. Площадь здания из нескольких блоков разной этажности составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Помимо спортивного центра в нем предусмотрен административный корпус, гостиница, кафе. Обустроят и территорию вокруг центра: посадят деревья, сделают пешеходные зоны, подсветку фасадов.

Где еще построят ФОКи в Барнауле?

В конце января градостроительный совет рассматривал проект физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Взлетной, 2г. Его инвестор – депутат Александр Локтев. В здании планируют разместить секции смешанных единоборств. Стоимость спортцентра – около 40 млн рублей. Пока этот коммерческий проект остается лишь на бумаге: если ФОК от "Барнаулкапстроя" архитекторы приняли без замечаний, то объект на ул. Взлетной отправили на доработку.

Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Барнауле до 2024 года на бюджетные деньги по нацпроекту "Спорт – норма жизни".

Один из них планировали возвести в парке имени Ленина, но эта идея вызвала недовольство у горожан и общественников. Тогда администрация города нашла другую площадку, на улице Сиреневой.

Второй ФОК построят на территории стадиона "Лабиринт", на ул. Юрина, 197, а площадку под третий государственный спорткомплекс сейчас обсуждают в администрации города.

На строительство каждого объекта потратят около 140 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.