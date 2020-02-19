Хорошо, что не ТЦ. Спорткомплекс с бассейнами построят на Солнечной Поляне в Барнауле

В ближайшие четыре года в Барнауле построят три многофункциональных спортивных центра и еще два физкультурно-оздоровительных комплекса находятся на стадии проектирования. Такой масштабной "спортивной" стройки столица Алтайского края еще не видела: до сего момента (особенно с 2015 по 2017 год) Барнаул был в лидерах страны лишь по объему новых торговых центров. До 2024 года три спортивных комплекса будут построены на деньги государства по нацпроектам, а два – на частные инвестиции.
Спортцентр с гостиницей и кафе
Рядом с дворцом спорта "Динамо" на Солнечной Поляне возведут многофункциональный спортивный центр. Концепцию объекта с двумя бассейнами и подземной парковкой обсуждали на градостроительном совете в начале февраля. Архитекторам идея понравилась, проект приняли без замечаний.
ФОК на Солнечной Поляне, 88, заказала компания "Барнаулкапстрой", которой и принадлежит земельный участок. Площадь здания из нескольких блоков разной этажности составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров.
Помимо спортивного центра в нем предусмотрен административный корпус, гостиница, кафе. Обустроят и территорию вокруг центра: посадят деревья, сделают пешеходные зоны, подсветку фасадов.
Где еще построят ФОКи в Барнауле?
В конце января градостроительный совет рассматривал проект физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Взлетной, 2г. Его инвестор – депутат Александр Локтев. В здании планируют разместить секции смешанных единоборств. Стоимость спортцентра – около 40 млн рублей. Пока этот коммерческий проект остается лишь на бумаге: если ФОК от "Барнаулкапстроя" архитекторы приняли без замечаний, то объект на ул. Взлетной отправили на доработку.
Еще три физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Барнауле до 2024 года на бюджетные деньги по нацпроекту "Спорт – норма жизни".
Один из них планировали возвести в парке имени Ленина, но эта идея вызвала недовольство у горожан и общественников. Тогда администрация города нашла другую площадку, на улице Сиреневой.
Второй ФОК построят на территории стадиона "Лабиринт", на ул. Юрина, 197, а площадку под третий государственный спорткомплекс сейчас обсуждают в администрации города.
На строительство каждого объекта потратят около 140 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
Комментарии
а стадион локомотив будут реконструировать? В центре города вообще негде детишкам на коньках покататься! Пока рашкин не хапнул стадион, там здоровски было!
Ага, Ракшин участок забрал, чтобы Локомотив реконструировать, бугога.
В Галактике можно кататься, хоть внутри, хоть снаружи
12:23, в Изумрудный не так далеко от Локомотива ходить.
С нетерпением жду соплей и воплей от волонтэрив и ахтивистов))) Спилят деревья, колонии муравьев уничтожат, птицы задыхаются от недостатка кислорода, собачники не могут вывести своих блохастых посрать в рощах)) Аааааааа, спаситиииииии) зачем нам ФОКи, нам надо древесины поболее!!!
Рюрик, вы чудик?))
Какой Локомотив? Вы головой больно об асфальт упали? Вы последние лет 20 проспали?
Что касается ходить деньги нужны
А новый корпус АГУ я бы построил на месте Рэдиссона. Место нормальное и мешать тунцувальщикам на Сахарова он там не будет.
В дебатах по поводу спорткомплексов все как то подзабыли, что в Барнауле совершенно нет современных досуговых центров для детей и взрослых. Для понимания, например библиотека Oodi в Хельсинки. Это уже сложно назвать библиотекой в классическом понимании, это и лекторий и концертный зал и различного рода творческие мастерские и кинотеатр и образовательный центр.
Да, мы тут забыли в спорах что Барнаул и Хельсинки по Аборигену - города-побратимы.
19.02.2020 13:06
- гость -
Да Хельсинки столица прогнувшейся под пендосов загнивающей страны Европы с гестаповской ювенальной политикой, гей-парадами и насильниками эмигрантами, массовой безработицей и обездоленным рабочим классом, а Барнаул столица житницы Сибири в прекрасной России вставшей с колен под мудрым руководством великого и мудрого кормчего В.В. Путина. Как я мог это забыть.
19.02.2020 13:24
АБОРИГЕН
Вот и не забывай!
19.02.2020 12:46
- гость -
Будем водить собак срать за ФОКом, делов-то. Ну а сопли идут пока что только от тебя.
19.02.2020 13:32
гость
У активистов еще собаки есть?
Когда вы их водите, если целыми днями митингуете, даже по выходным?
Аборигеша, даже для настолько упоротого как ты, это уже too much )
Сравнить столицу Европейского государства и столицу дотационного и периферийного субъекта Федерации, это надо иметь чугунную голову)