Лишь бы не работать. Полицейский из Алтайского края возместил ущерб потерпевшему

Следственный комитет завершил разбирательство по делу участкового МО МВД России "Кулундинский". Полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что в июле 2019 года в отделение позвонил житель Табунского района и заявил, что у него украли запчасти от автомобиля.

Не желая проводить розыск преступника, участковый предоставил потерпевшему аналогичные запчасти и убедил мужчину забрать заявление из полиции.

В ходе разбирательства страж порядка свою вину не признал. Однако следователям удалось собрать доказательства обратного. Дело направили в суд, сообщают в краевом следственном комитете.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, если сотрудника полиции признают виновным, то его уволят из органов внутренних дел, а непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность также вплоть до увольнения.