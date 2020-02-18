Центробанк может выпустить монету с изображением Белухи

Центробанк России может выпустить памятную или инвестиционную монету с изображением горы Белуха, которая находится в Республике Алтай, передают "Новости Горного Алтая".

Такое предложение выдвинул член Совета Федерации от региона Владимир Полетаев. Как отметил сенатор, можно сделать монеты и с другими памятниками природы, которые находятся на территории Алтая.

"У нас очень красивый регион, есть 5 природных памятников ЮНЕСКО. В следующем году будет 265-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Это был бы отличный подарок всем жителям и гостям Горного Алтая", – отметил политик.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина положительно отреагировала на предложение Полетаева, и поручила своим подчиненным изучить этот вопрос.