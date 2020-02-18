Продажи новостроек в Алтайском крае упали почти на треть в 2019 году, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Отмечается, что в последнем квартале 2019 года в регионе было зарегистрировано 1794 договора долевого участия — это на 30 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также за прошедший год жители региона оформили 9094 договора долевого участия, что на шесть процентов ниже общих показателей 2018 года.

Прогнозируется, что падение спроса на рынке новостроек будет продолжаться из-за введения проектного финансирования. Еще с 1 июля 2019 года началась активная стадия перехода, однако застройщики применяют этот формат с особой осторожностью. На данный момент в Алтайском крае строят только 16 объектов по новым правилам — все они находятся в Барнауле.

К тому же проектное финансирование повышает стоимость долевок: в некоторых случаях она выросла на 15-20% и обогнала цены на вторичном рынке. Стоимость новых проектов сравняется только тогда, когда все застройщики перейдут на банковское финансирование, уверены эксперты.