Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников начальных классов

Государственная дума приняла закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, сообщает РИА "Новости".

Идею об улучшении питания детей еще в апреле прошлого года высказал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Законопроект внесли в Госдуму в сентябре. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициатива направлена на укрепление здоровья детей.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что всех российских учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием. 6 февраля Комитет Госдумы по образованию утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок президента.

Для реализации законопроекта регионы будут получать субсидии от государства, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено около трех лет.

Как уже писал amic.ru, около 119 тысяч учащихся 1-4 классов в школах Алтайского края будут получать бесплатное горячее питание. На это региону выделят около 600 млн рублей.