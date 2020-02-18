Россияне выгнали китайскую пару из маршрутки в Нижневартовске

В Нижневартовске россияне прогнали из маршрутки китайскую семью из-за боязни заболеть коронавирусом, передает издание ura.ru.

Сообщается, что во время поездки китаянка Сюли Суй закашляла, что вызвало панику у пассажиров маршрутки. Водитель пытался успокоить пассажиров, однако те вынудили его высадить семейную пару на ближайшей остановке.

"У меня ОРВИ, мы с мужем зашли в маршрутку №13 и я закашляла. На меня сразу стали косо смотреть, как и на мужа. Потом я услышала, что раз мы выглядим как азиаты, то точно больны коронавирусом и не понятно, почему мы не в карантине. Вскоре люди стали требовать, чтобы мы вышли из автобуса", — рассказала Суй.

Как отмечает женщина, к этой ситуации она отнеслась с юмором. Часть пассажиров пыталась успокоить недовольных присутствием китайцев в транспорте, но возмущенные не реагировали. Позже к спору подключился и водитель, который отказался высаживать пассажира только потому, что он закашлял и предложил сделать это недовольным. Однако разгневанных пассажиров успокоить не удалось — семейная пара вышла из маршрутки, а водитель отдал им деньги за проезд.