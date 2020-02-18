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Госдума отменила наказания за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды

, ИА "Амител"
Ранее за это грозил штраф до 50 тысяч рублей
Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли законопроект, смягчающий административную ответственность за использование нацистской символики. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Ранее за демонстрацию свастики и другой нацистской символики граждан могли наказать административным штрафом до четырех тысяч рублей или арестом на 15 суток. Юридических лиц могли оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Отныне штрафы не будут распространяться на случаи, когда нацистская символика используется в целях осуждения нацизма.

Напомним, в ноябре 2019 года депутаты уже приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской и экстремистской символики при отсутствии пропаганды и в учебно-просветительских целях. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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