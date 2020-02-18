Жительница Алтая предстанет перед судом за клевету в социальных сетях

22-летняя жительница Кош-Агачского района Республики Алтай предстанет перед судом за клевету, сообщает пресс-служба МВД по ркгиону.

Сообщается, что сельчанка под чужим именем написала оскорбительный пост в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" о своей 23-летней знакомой, указав ее имя и фамилию.

Злоумышленница унизила девушку, заявив о её разгульном образе жизни, и утверждала, что та якобы является носительницей полового заболевания. При этом документальных подтверждений своим словам у разгневанной сельчанки не было.

Узнав об оскорбительном посте, потерпевшая написала заявление в полицию. Стражи порядка быстро установили личность злоумышленник, и сейчас ей грозит наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей.

Отмечается, что производство по делу окончено, и его материалы направлены в суд.