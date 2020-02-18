ФСБ задержала в Крыму подростков, готовивших теракты в школах

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Силовики задержали двух подозреваемых – ими оказались подростки 2003 и 2004 годов рождения. У них нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Компоненты они покупали через Интернет. Как сообщает ТАСС, опыты со взрывчаткой подростки проводили на животных.

В ходе операции сотрудники ФСБ выявили, что для совершения преступлений "юноши разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий".

Вместе с подготовкой терактов подростков подозревают в администрировании "групп смерти" в мессенджерах и соцсетях, в которых они склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.

По информации спецслужбы, подростки являлись последователями 18-летнего Владислава Рослякова, убившего 20 человек в Керчи.