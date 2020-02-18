Участница "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенников

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Анна Богата стала жертвой мошенников при покупке недвижимости. "Ясновидящая" обратилась в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщина собиралась купить строящийся таунхаус в Подмосковье. Богата встретилась с мужчиной и заключила с ним договор купли-продажи одной четвертой доли дома и земельного участка. В качестве аванса женщина внесла 50 тысяч долларов (чуть больше 3 млн рублей), а остальную сумму договорилась выплатить в течение 17 месяцев.

В общей сложности женщина перевела на счет мошенника 7 млн рублей. Однако дом до сих пор не достроен, а возвращать деньги продавец отказывается.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.