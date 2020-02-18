Эксперт назвал самые вредные повседневные привычки

Привычкb грызть мелкие предметы, а также постоянно пользоваться смартфоном, – негигиеничны. Это может негативно отразиться на здоровье человека, рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов. Его слова передает "Вечерняя Москва".

По словам Водовозова, люди постоянно покусывают разные мелкие предметы – ручки, карандаши, линейки, – и не видят в этом ничего дурного. Однако из-за этого могут сколоться или "сточиться" зубы.

Однако одной из самых опасных привычек эксперт назвал постоянное использование смартфонов. Водовозов отметил, что люди не расстаются с мобильными девайсами ни в туалете, ни в общественном транспорте, после чего берут его с собой и за обеденный стол, и в постель. По словам эксперта, смартфон грязнее денег, и его нужно протирать антибактериальными салфетками.

Также врач отметил, что злоупотребление гаджетом вызывает зависимость, вредит зрению и осанке, а также повышает риск аварий на дорогах.