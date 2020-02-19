Метели и гололедица: погода в Алтайском крае на 19 февраля

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, в регионе температура воздуха в светлое время суток составит от нуля до -5°С.

Вероятен небольшой, местами умеренный снег и метели. По южным районам метеорологи прогнозируют мокрый снег, местами гололедные явления. На дорогах стоит быть внимательней — будут снежные заносы и сильная гололедица. Ветер обещают юго-западный 8-13 м/с, с порывами до 17-22 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет от -3°С до -5°С. Возможен небольшой снег и метель. На дорогах и тротуарах сильная гололедица и снежные заносы. Ветер, как и по региону, юго-западный 8-13 м/с. Возможны порывы до 18 м/с.