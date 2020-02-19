Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Группа американских ученых-медиков во главе с Чарльзом Хеннекенсом, который ранее обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечным заболеваниям, опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Авторы отмечают необходимость такой публикации в связи с тем, что за последние годы в научно-медицинском сообществе скопилось много противоречивых выводов по поводу использования аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В новом исследовании ученые выявили, что аспирин эффективен при лечении болезней сердца, однако в целях первичной профилактики его надо применять с осмотрительностью. Для достижения максимальной пользы врачи должны в каждом конкретном случае принимать индивидуальные клинические решения.
Как отмечают исследователи, при болезнях сердца аспирин нужно применять только по назначению врача. К примеру, при остром приступе пациенты получают 325 мг лекарства, что приводит к уменьшению вероятности внезапной смерти.
Помимо прочего, аспирин можно употреблять страдающим от ожирения, гипертонии и повышенного уровня холестерина. Однако, как заключает Хеннекенс, общих рекомендаций по аспирину в первичной профилактике, похоже, быть не может.
Комментарии
общих рекомендаций по аспирину в первичной профилактике, похоже, быть не может. - вы наконец-то узнали, как принимать аспирин правильно. Интересно, Автор сей потрясающей новости читал, что разместил?
В РФ нельзя болеть, нормальных лекарств не достать а если попытаешься можешь сесть за наркотики. Поэтому остается писать про аспирин для дорогих рассиан.
19.02.2020 08:29
АБОРИГЕН
Ты в аптеку то хоть раз заходил трезвый?
19.02.2020 08:31
- гость -
А что? Много интересного для себя узнал?