Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах

Ветеранам Великой Отечественной войны дадут право бесплатного пожизненного проезда в поездах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова.

"В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", — заявил Белозеров на первом заседании партийного Оргкомитета "Наша Победа".