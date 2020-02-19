Эффект Дудя. Количество Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550%

После выхода фильма, посвященного проблеме ВИЧ, который снял блогер Юрий Дудь, количество поисковых запросов о покупке теста на выявление заболевания выросло на 5550%. Увеличилось и число желающих пройти процедуру в СПИД-центрах, сообщают "Ведомости".
Фильм, набравший к 19 февраля более 13,5 млн просмотров, прокомментировали и представители различных структур и ведомств. Так, замглавы Минздрава Олег Салагай назвал выпуск полезным, способным побудить людей провериться и получить необходимое лечение.
"Я смотрел, хороший фильм", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал проверить эффективность принятых мер по помощи ВИЧ-инфицированным.
Комментарии
Возникает резонный вопрос, а на кой нам тогда все эти многочисленные министерства с чинушами и гнилым телевидением, если Юрий с командой делает больше чем вся эта кодла киселёвско-соколовская, и при куда более скромном бюджете?
Не смотрел, но осуждаю))). Что может путнего это трепло снять?Если судить по Колыме - примерный последователь доктора Геббельса - чем чудовищней ложь, тем легче в нее поверить.
19.02.2020 08:16
Filin
Оскорбил твои религиозные чувства?