"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 74-летнего сотрудника Первого канала, он получает от государства 23 тысячи рублей.
"Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию, – заявил Якубович. – Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами".
Он уточнил, что продолжение трудовой деятельности позволяет ему оставлять всю начисляемую пенсию на счете. В дальнейшем эти средства могут пригодиться дочери или внучке, которая сейчас учится, уверен ведущий "Поля чудес".
Ранее размер своей пенсии раскрыл юморист Евгений Петросян. По его словам, этих денег хватает на все расходы.
Комментарии
Ну и куда делись мои деньги?
ну дык работающий пенсионер, индексация пенсии не положена, закономерный итог - сколько изначально начислили - столько и платят)))
Что при СССР откладывал, то СССР забрал потом обратно, обесценив деньги.
а зачем ему пенсия, он на складе подарков может 50 лет прожить не голодаючи
Не знаю где он работал до 1993 года, но после, у него была одночасовая рабочая неделя
А тю-тю. В "высокодоходных инструментах".
Вложены в новое имперское величие, наслаждайтесь и гордитесь, не беда что натощак.
АБОРИГЕНу- ты-то на пиндосскую пенсию заработал?
вообще если здесь прихлопнут - она тоже уйдет тому государству, вот и покудахтаешь
Где мои деньги..
наверное его деньги у меня! 30 лет стажа в т.ч. 15 лет в металлургии и пенсия "хооршая" аж 15 тыс!!!
А вообще тема не зря в последнее время муссируется в СМИ, Идет подготовка видно для принятия решения о кратном повышении пенсий таким " в поте лица трудившимся" Вот уже и Москва всем своим артистам доплачивает по 30 000 ежемесячно...
вообще-то 13% это НДФЛ...
А так-то с 1961 работает - молодец
19.02.2020 09:19
АБОРИГЕН
Дык для нас уже не осталось колоний, которые можно грабить, они уже все поделены между США и Европой. Одна надежда на Рогозина - на Марс прилетим, будем марсиан грабить.
19.02.2020 09:24
- гость -
Подгорело? И ведь крыть то не чем, кроме кухонной конспирологии. Привыкай, лучше вряд ли будет.
Наивный считает, что если бы Россия не отстаивала свои естественные геополитические интересы, то и пенсии у всех были бы как в Швейцарии.
Нет, гешик, чтобы пенсии были как в Швейцарии, нужно жить в Швейцарии, и налоги платить в Швейцарии.
Касаемо имперскости, так это предначертание России. Ей генетически принадлежит идея масштабной государственности, а не удел квази-стран типа прибалтики. Это чухонцы всегда жили под чужим ярмом. А у нас свои способы организации жизни во враждебном окружении)
Страна - "поле чудес"...
19.02.2020 09:19
АБОРИГЕН
не беда что натощак.
Ага, ежей маринуем. Тупизна либерды порой запредельная.
сектор 0 на барабане))
Нет, гешик, чтобы пенсии были как в Швейцарии, нужно жить в Швейцарии, и налоги платить в Швейцарии.
а Швейцария не отстаивает свои геополитические интересы? Или ты считаешь, что пенсия в РФ - достойная пенсия для генетической масштабной государственности? И в чем тогда эта масштабная государственность заключается?