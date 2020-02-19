Среда, 19 Февраль, 10:00

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,77
€ 69,09
-5°
Обь
7см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии

, ИА "Амител"
Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" рассказал, столько ему платят
Леонид Якубович / Фото: wikimedia.org

Леонид Якубович / Фото: wikimedia.org

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 74-летнего сотрудника Первого канала, он получает от государства 23 тысячи рублей.

"Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию, – заявил Якубович. – Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами".

Он уточнил, что продолжение трудовой деятельности позволяет ему оставлять всю начисляемую пенсию на счете. В дальнейшем эти средства могут пригодиться дочери или внучке, которая сейчас учится, уверен ведущий "Поля чудес".

Ранее размер своей пенсии раскрыл юморист Евгений Петросян. По его словам, этих денег хватает на все расходы.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.02.2020 08:55
- гость -

Ну и куда делись мои деньги?

ну дык работающий пенсионер, индексация пенсии не положена, закономерный итог - сколько изначально начислили - столько и платят)))

19.02.2020 09:02
- гость -

Что при СССР откладывал, то СССР забрал потом обратно, обесценив деньги.

19.02.2020 09:08
- гость -

а зачем ему пенсия, он на складе подарков может 50 лет прожить не голодаючи

19.02.2020 09:11
- гость -

Не знаю где он работал до 1993 года, но после, у него была одночасовая рабочая неделя

19.02.2020 09:17
- гость -

А тю-тю. В "высокодоходных инструментах".

19.02.2020 09:19
АБОРИГЕН

Вложены в новое имперское величие, наслаждайтесь и гордитесь, не беда что натощак.

19.02.2020 09:24
- гость -

АБОРИГЕНу- ты-то на пиндосскую пенсию заработал?
вообще если здесь прихлопнут - она тоже уйдет тому государству, вот и покудахтаешь

19.02.2020 09:26
- гость -

Где мои деньги..
наверное его деньги у меня! 30 лет стажа в т.ч. 15 лет в металлургии и пенсия "хооршая" аж 15 тыс!!!

А вообще тема не зря в последнее время муссируется в СМИ, Идет подготовка видно для принятия решения о кратном повышении пенсий таким " в поте лица трудившимся" Вот уже и Москва всем своим артистам доплачивает по 30 000 ежемесячно...

19.02.2020 09:26
- гость -

вообще-то 13% это НДФЛ...
А так-то с 1961 работает - молодец

19.02.2020 09:26
- гость -

19.02.2020 09:19
АБОРИГЕН
Дык для нас уже не осталось колоний, которые можно грабить, они уже все поделены между США и Европой. Одна надежда на Рогозина - на Марс прилетим, будем марсиан грабить.

19.02.2020 09:33
АБОРИГЕН

19.02.2020 09:24
- гость -
Подгорело? И ведь крыть то не чем, кроме кухонной конспирологии. Привыкай, лучше вряд ли будет.

19.02.2020 09:43
- гость -

Наивный считает, что если бы Россия не отстаивала свои естественные геополитические интересы, то и пенсии у всех были бы как в Швейцарии.
Нет, гешик, чтобы пенсии были как в Швейцарии, нужно жить в Швейцарии, и налоги платить в Швейцарии.
Касаемо имперскости, так это предначертание России. Ей генетически принадлежит идея масштабной государственности, а не удел квази-стран типа прибалтики. Это чухонцы всегда жили под чужим ярмом. А у нас свои способы организации жизни во враждебном окружении)

19.02.2020 09:44
- гость -

Страна - "поле чудес"...

19.02.2020 09:45
- гость -

19.02.2020 09:19
АБОРИГЕН
не беда что натощак.

Ага, ежей маринуем. Тупизна либерды порой запредельная.

19.02.2020 09:57
- гость -

сектор 0 на барабане))

19.02.2020 09:58
Пионер

Нет, гешик, чтобы пенсии были как в Швейцарии, нужно жить в Швейцарии, и налоги платить в Швейцарии.

а Швейцария не отстаивает свои геополитические интересы? Или ты считаешь, что пенсия в РФ - достойная пенсия для генетической масштабной государственности? И в чем тогда эта масштабная государственность заключается?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:42
Набор джентльмена. В Барнауле ищут человека, совершившего кражу из магазина 0
09:31
Шепелев объявил об уходе с Первого канала 4
09:19
Будем ли отдыхать в день голосования по поправкам к Конституции? 7
09:05
Забирай билет скорей: "Русское радио" разыгрывает 12 билетов на концерт "Руки Вверх!" 4
08:48
"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии 16
08:42
Когда Великий пост в 2020 году 9
08:33
Ветеранам ВОВ предоставили бесплатный пожизненный проезд в поездах 8
08:19
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин 11
08:08
Виртуозный футбол на снегу: как прошла спартакиада среди предпринимателей на Алтае 1
07:51
"Ушла сама": в правительстве прокомментировали смену руководства "Алтайтурцентра" 0
07:35
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 1
07:21
Власти пока не нашли места для проведения "Алтайфеста" в 2020 году 3
07:03
Запасы на месяц: еще 50 лесных "столовых" обустроили на Алтае 2
06:46
Эффект Дудя. Количество Google-запросов о покупке теста на ВИЧ увеличилось на 5550% 10
06:31
Алебарды, сабли и револьверы. Историческое оружие трех веков привезли в Барнаул 0
06:15
Три новые аптеки с льготной выдачей лекарств откроют в Барнауле к лету 1
06:01
Метели и гололедица: погода в Алтайском крае на 19 февраля 0
23:33
Эксперт назвал самые вредные повседневные привычки 2
22:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала жертвой мошенников 4
22:22
ФСБ задержала в Крыму подростков, готовивших теракты в школах 0
21:48
Российским министрам могут запретить хранить деньги за рубежом 8
21:19
Жительница Алтая предстанет перед судом за клевету в социальных сетях 5
20:55
Госдума отменила наказания за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды 2
20:21
Россияне выгнали китайскую пару из маршрутки в Нижневартовске 1
19:50
Продажи новостроек в Алтайском крае упали почти на треть 7
19:22
Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников начальных классов 1
18:49
Центробанк может выпустить монету с изображением Белухи 1
18:14
Лишь бы не работать. Полицейский из Алтайского края возместил ущерб потерпевшему 5
17:53
Пожилого мужчину ищут в Барнауле 1
17:40
Врач рассказал, как продлить жизнь суставам 2
17:22
Эксперты назвали среднюю цену на подержанный автомобиль в Барнауле 4
17:07
Четверо из пяти россиян видят в Западе партнера для России 7
16:51
Косуля забрела в один из дворов Бийска. Видео 1
16:41
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов 26
16:24
Бензин в Алтайском крае продолжает дешеветь 17
16:13
Коронавирус может появиться в Алтайском крае. Как и любая другая инфекция 10
16:00
"Динамо-Алтай" примет на своей площадке лидера первенства ВХЛ – ХК "Челны" 2
15:42
Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря 11
15:29
Двое алтайских полицейских отказались от взяток 14
15:13
Барнаульцы стали вице-чемпионами мира по рыбной ловле на мормышку 1
15:04
Скачай и управляй: для алтайских предпринимателей открыт онлайн-маркет IT-сервисов 0
14:48
Власти Китая уничтожают деньги из-за коронавируса 4
14:33
В Республике Алтай нет долгов по зарплате. В Алтайском крае есть 6
14:18
Двух депутатов парламента Алтайского края лишат полномочий после судебных приговоров 11
14:02
Депутат Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты 30
13:53
Сибирячка нашла миллион рублей в туалете самолета 9
13:29
"Выходя на поле, хочется плакать". Экс-игрок "Динамо-Барнаул" – о зоне "Восток" ПФЛ 3
13:13
Телецкое озеро попало в число самых живописных мест России 5
13:02
Между нами тает лед: как прошел День влюбленных на катке вместе с "Европой Плюс" 1
12:55
Samsung предустановит российское ПО на свои устройства 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.