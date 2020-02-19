"Куда делись мои деньги?". Якубович пожаловался на размер пенсии

Известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии изданию Teleprogramma.pro. По словам 74-летнего сотрудника Первого канала, он получает от государства 23 тысячи рублей.

"Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию, – заявил Якубович. – Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами".

Он уточнил, что продолжение трудовой деятельности позволяет ему оставлять всю начисляемую пенсию на счете. В дальнейшем эти средства могут пригодиться дочери или внучке, которая сейчас учится, уверен ведущий "Поля чудес".

Ранее размер своей пенсии раскрыл юморист Евгений Петросян. По его словам, этих денег хватает на все расходы.