Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев рассказал, что он прекращает сотрудничество с телеканалом.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом, – написал журналист в Instagram. – Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии".

Он поблагодарил своих бывших коллег за то время, что они работали с ним бок о бок. "Это было замечательное путешествие", – заключил телеведущий.

Где планирует продолжить работу, он не уточнил. Возможно, будет развивать свой YouTube-канал, где ведущий берет интервью у звездных родителей.

Дмитрий Шепелев сотрудничал с Первым каналом свыше 10 лет – с июля 2008 года. Первым их совместным проектом стала передача "Можешь? Спой".