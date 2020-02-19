Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев рассказал, что он прекращает сотрудничество с телеканалом.
"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом, – написал журналист в Instagram. – Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии".
Он поблагодарил своих бывших коллег за то время, что они работали с ним бок о бок. "Это было замечательное путешествие", – заключил телеведущий.
Где планирует продолжить работу, он не уточнил. Возможно, будет развивать свой YouTube-канал, где ведущий берет интервью у звездных родителей.
Дмитрий Шепелев сотрудничал с Первым каналом свыше 10 лет – с июля 2008 года. Первым их совместным проектом стала передача "Можешь? Спой".
Комментарии
Наконец-то, осталось от урганта избавиться, и этого телевидения появится шанс...
Горе то какое((( "невосполнимая утрата"
Ушел и ЧО????????????????
Ну и пёс с ним, другой какой найдётся.