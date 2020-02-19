Набор джентльмена. В Барнауле ищут человека, совершившего кражу из магазина

В Барнауле устанавливают личность молодого человека, совершившего кражу в магазине "Ярче". Произошло это на улице Островского, 28, 17 февраля, около 15 часов.
В паблике "Инцидент.Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что злоумышленник похитил два мужских дезодоранта, две бутылки шампуня и бутылку алкоголя.
Как уже писал amic.ru, ранее барнаульцев попросили опознать мужчину, который спровоцировал конфликт возле караоке-бара в ночь с 16 на 17 января. Лицо злоумышленника также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Комментарии
Спалили меня....
На свидание шёл...
Дезики для плезиру)
Бухло для настроения!
А на шампуне было написано: длина и сила. Вот я и решил помыться весь. Ну, вы поняли)
это не джентльменский набор
Туповат парниша, под камерами воровать.
Господа, откройте для себя findclone